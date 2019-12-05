Лондон, , 19:25 — REGNUM Британские власти объявили хакеров Evil Corp «самой серьезной угрозой Великобритании в сфере безопасности» и подтвердили своё участие в совместном с США расследовании этого дела, сообщает 5 декабря пресс-служба британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).

Ущерб от деятельности хакеров Evil Corp Лондон уже оценил в сотни миллионов фунтов.

При этом пресс-служба утверждает, что ранее в Великобритании уже были осуждены восемь членов группы Evil Corp.

Кроме того, пресс-служба NCA подчёркивает участие в хакерской группе «предположительно двоих граждан России».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря минфин США официально сообщил о введении санкций против граждан РФ Максима Якубца и Игоря Турашева, подозреваемых в причастности к хакерской группе Evil Corp.

Стоит отметить, что подробности этого расследования как в США, так и в Британии остаются засекреченными.

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