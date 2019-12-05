Душанбе, , 19:24 — REGNUM Офицеры 201-й российской военной базы отработали вопросы взаимодействия расчётов артиллерийских орудий с мотострелковыми подразделениями в ходе манёвренной обороны в горной местности, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«В ходе практических действий общевойсковые командиры выполнили нормативы по обнаружению и классификации целей, определению точных координат для их уничтожения прямой и полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций», — сообщили в ЦВО.

Для контроля поражения целей и корректировки огня использовались БПЛА «Орлан-10» и «Элерон» — в условиях применения систем РЭБ условным противником. В результате удалось уничтожить на расстояниях от 3 до 15 км более 300 одиночных и площадных целей, которые были тщательно замаскированы.

«Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнём артиллерии были организованы в единой системе разведывательно-огневого комплекса», — отметили в пресс-службе.

В тактических учениях, проходивших с 3 по 4 декабря на полигоне «Самбули» в Таджикистане, приняли участие более 500 российских военнослужащих, было задействовано порядка 100 единиц военной и спецтехники. В числе прочих, в манёврах были задействованы реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», а также самоходные артиллерийские гаубицы «Гвоздика», «Акация» и 120-мм минометы «Сани».

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