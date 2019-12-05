Вашингтон, , 19:13 — REGNUM Министерство обороны США считает, что в настоящее время продление договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не соответствует интересам Соединенных Штатов в контексте возможной подготовки более широкого соглашения с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Напомним, что договор СНВ-3 — единственный оставшийся в силе российско-американский договор о контроле над вооружениями. Ранее США уже разорвали договор по противоракетной обороне и договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом СНВ-3 также скоро заканчивается, по всей видимости, США не собираются его продлевать.

При этом администрация Трампа уже не раз намекала, что готова обсуждать заключение нового, уже трехстороннего договора о контроле над вооружениями. Третьей стороной тут должен стать Китай. Однако дальше разговоров дело пока не сдвинулось.