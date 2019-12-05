Ашхабад, , 19:11 — REGNUM В Ашхабаде состоялись переговоры туркменских дипломатов с делегацией Румынии во главе с директором управления румынского МИДа по отношениям со странами Восточного соседства Адрианой Станеску. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Туркмении.

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций.

Также дипломаты уделили внимание теме создания международного транспортного маршрута «Каспийское море — Черное море».

По итогам переговоров представители внешнеполитических ведомств Туркмении и Румынии договорились попытаться организовать взаимные визиты на высшем уровне и приезд румынских парламентариев в Ашхабад в 2020 году.