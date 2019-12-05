Сочи, Краснодарский край, , 19:11 — REGNUM Россия готова до конца 2019 года без всяких предварительных условий продлить срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3, заявил 5 декабря на совещании по вопросам обороны президент России Владимир Путин.

По его словам, такая позиция России является официальной и направлена на исключение иных её толкований.

«Хочу еще раз подтвердить позицию Российской Федерации: Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3. Чтобы не было потом никакого двойного-тройного толкования по поводу нашей позиции, говорю это официально», — сказал Владимир Путин.

При этом российский президент отметил, что срок договора СНВ-3 подходит к концу, но ни США, ни НАТО не проявляют желания его продлить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд мировых СМИ, в том числе газета The Washington Post, распространял информацию о закрытых переговорах России и США о продлении СНВ-3.

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