Вашингтон, , 19:10 — REGNUM США рассматривают возможность отправки дополнительного военного контингента на Ближний Восток с целью противостояния Ирану, однако окончательного решения об этом пока не принято. Об этом заявил 5 декабря заместитель министра обороны США Джон Руд.

Ранее в американских СМИ появилась информация со ссылкой на источники о том, что в министерстве обороны США обсуждается возможность отправки в регион дополнительно 14 тысяч военнослужащих и десятков военных кораблей.

Газета The Wall Street Journal cообщила, что данный шаг рассматривается в качестве меры сдерживания Тегерана на случай, если он попытается отреагировать на ужесточение односторонних американских санкций. Отмечалось, что соответствующее решение может быть принято главой Белого дома Дональдом Трампом в течение декабря.

Вместе с тем, по данным издания, некоторые высокопоставленные должностные лица в Вашингтоне считают, что наращивание военного присутствия США может лишь спровоцировать Иран на решительные шаги и в конечном итоге перевести ситуацию в состояние вооружённого конфликта.