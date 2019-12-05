Сочи, Краснодарский край, , 19:04 — REGNUM Россия выражает свою готовность продлить договор по СНВ-3. Об этом в ходе совещания по оборонной тематике в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.

По его словам, он решил заявить об этом официально, чтобы у иностранных партнёров не имелось поводов для какого-либо иного толкования российской позиции.

Путин также подчеркнул, что договор по СНВ-3 истекает, и иностранные партнёры никак не реагируют на его скорое окончание.