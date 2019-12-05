Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи российских компаний, а также ряда российских физических лиц, которые связаны с кибербезопасностью. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 5 декабря, пресс-служба ведомства.

В сообщении федерального казначейства сказано, что санкции вводятся за «вредоносную деятельность» этих физических и юридических лиц в сети Интернет.

Уточняется, что под санкции попали российские граждане Максим Якубец и Игорь Турашев. Их США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.

Всего под санкции попали 17 физических лиц из России и Украины. Все они, а также попавшие под санкции юридические лица, по мнению Вашингтона, связаны с хакерской группой Evil Corp.