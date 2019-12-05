Москва, , 18:59 — REGNUM Пока украинское руководство не начнёт говорить с ДНР и ЛНР, вопрос войны ВСУ с Донбассом не решится, сообщил 5 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Askanews.

Комментируя непрекращающийся военный конфликт Киева и Донбасса в свете смены руководства Украины, российский министр напомнил, что Россия никогда не была стороной конфликта в Донбассе.

Лавров «Таким образом, ключ к урегулированию находится в Киеве. Именно киевские власти должны, наконец, наладить прямой и устойчивый диалог с Донецком и Луганском».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Париже состоится саммит «нормандской четвёрки», в котором впервые будет участвовать шестой украинский президент Владимир Зеленский.

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