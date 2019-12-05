Вашингтон, 5 декабря 2019, 18:49 — REGNUM Министерство финансов США ввело дополнительные санкции в отношении российских юридических и физических лиц, которых посчитало связанными с киберпреступлениями.
Об этом минфин США официально сообщил 5 декабря.
Ограничительные меры приняты против российской компании Evil Corp, которую в США посчитали ответственной за создание и распространение «вредоносного программного обеспечения Dridex».
Кроме того, санкции введены против 17 физических лиц и семи организаций, связанных с Evil Corp.
Каких-либо подтверждений и доказательств ведомство не приводит.
Как сообщало ИА REGNUM, в США активно и регулярно публикуются сообщения о различных акциях «русских хакеров». При этом СМИ не стесняются «предполагать» их связь с «ФСБ и ГРУ».
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