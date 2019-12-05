Москва, , 19:25 — REGNUM Оценивать общение премьер-министра России Дмитрия Медведева с представителями СМИ 5 декабря следует не столько экономистам, сколько людям, разбирающимся в психологии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил известный экономист Валентин Катасонов.

«Нарциссизм, самолюбование, завышенная оценка», — охарактеризовал общение премьер-министра со СМИ Катасонов.

Экономист пояснил, что ещё не смотрел пресс-конференцию Медведева, однако знает о его манерах и стиле общения из других выступлений. Более того, журналисты уже просили прокомментировать ряд заявлений премьер-министра, сделанных 5 декабря, на что эксперт переадресовал их к специалистам в области психических расстройств.

«Вообще я даже, извините, так жестко сказал, это вопрос не ко мне как к экономисту, это вопрос, скорее, к психиатру. Премьер, на мой взгляд, совершенно неадекватен. Я не смотрел его сегодня, но смотрел много раз в других ситуациях. Про экономику он ничего не говорит и ничего в ней не понимает. А если говорить про его поведение как премьера, то это вопрос к специалистам другого профиля», — сказал Катасонов.

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