Бейрут, 5 декабря 2019, 18:47 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун заявил, что надеется на быстрое формирование правительства и проведение комплекса экономических реформ в стране, 5 декабря передает агентство Reuters.
Правительство Саада Харири объявило об отставке ещё в конце октября. В качестве нового премьер-министра Ливана рассматривается суннитский политик Самир Хатиб.
Ливан несколько месяцев охвачен массовыми уличными протестами, крупнейшими с «арабской весны» 2011 года.
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