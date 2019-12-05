Москва, 5 декабря 2019, 18:46 — REGNUM Политика Европейского союза в отношении Москвы всё ещё сильно зависит от антироссийски настроенных групп, заявил 5 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Askanews.
Российский дипломат назвал «неспособность выстраивать консенсус на положительной основе» «симптоматичной проблемой ЕС». Что же касается России, то Москва считает Европейский союз партнёром в торговле и своим соседом. Сотрудничество возможно развивать на основе взаимного уважения, подчеркнул Лавров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров отметил, что Вашингтон заставляет европейские страны длить антироссийские санкции, а страдают от этого главным образом в самом ЕС.
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