Москва, , 18:46 — REGNUM Политика Европейского союза в отношении Москвы всё ещё сильно зависит от антироссийски настроенных групп, заявил 5 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Askanews.

Лавров «Что касается российско-ЕСовских отношений, то на них продолжает в значительной мере влиять немногочисленная группа русофобов внутри ЕС, которые, опираясь на поддержку США, не скрывают заинтересованности в «сдерживании» России».

Российский дипломат назвал «неспособность выстраивать консенсус на положительной основе» «симптоматичной проблемой ЕС». Что же касается России, то Москва считает Европейский союз партнёром в торговле и своим соседом. Сотрудничество возможно развивать на основе взаимного уважения, подчеркнул Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров отметил, что Вашингтон заставляет европейские страны длить антироссийские санкции, а страдают от этого главным образом в самом ЕС.

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