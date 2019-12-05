Москва, , 18:45 — REGNUM Особое внимание «Единой России» нужно уделить участию людей в принятии решений по распределению бюджетных средств на местах. Данные механизмы народного бюджетирования уже работают в целом ряде регионов. Проектный офис распространит эти практики во всех регионах. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генерального совета по итогам XIX Съезда.

«Особое внимание нам нужно уделить участию людей в принятии решений по распределению бюджетных средств на местах. Данные механизмы народного бюджета или инициативного бюджетирования уже работают в целом ряде наших регионов. Проектный офис проанализирует эти практики, выявит лучшие и распространит их в обязательном порядке во всех регионах», — сказал Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что бюджет «наполняется нашими гражданами, Партия должна создать механизм участия по его эффективному распределению».

«Именно такая открытость «Единой России», полезность и возможности, которые она создает для людей, определяет уровень доверия к Партии», — заключил секретарь Генсовета партии.