Москва, 5 декабря 2019, 18:45 — REGNUM Особое внимание «Единой России» нужно уделить участию людей в принятии решений по распределению бюджетных средств на местах. Данные механизмы народного бюджетирования уже работают в целом ряде регионов. Проектный офис распространит эти практики во всех регионах. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генерального совета по итогам XIX Съезда.
Он подчеркнул, что бюджет «наполняется нашими гражданами, Партия должна создать механизм участия по его эффективному распределению».