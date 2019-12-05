Москва, 5 декабря 2019, 18:43 — REGNUM Проектный офис «Единой России» будет обеспечивать работу по формированию народной предвыборной Программы партии. Соавторами этой программы наравне со специалистами, экспертами, должен стать каждый житель Российской Федерации. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генерального совета по итогам XIX Съезда.
Он также напомнил, что работу по формированию Программы и Программную комиссию возглавит Председатель партии Дмитрий Медведев.