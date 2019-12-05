Москва, , 18:43 — REGNUM Проектный офис «Единой России» будет обеспечивать работу по формированию народной предвыборной Программы партии. Соавторами этой программы наравне со специалистами, экспертами, должен стать каждый житель Российской Федерации. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генерального совета по итогам XIX Съезда.

«Проектный офис «Единой России» будет обеспечивать работу по формированию новой предвыборной Программы Партии. Соавторами этой программы наравне со специалистами, экспертами, должен стать каждый житель Российской Федерации. Все те, у кого есть свои здравые предложения, идеи и запросы. Как сказал на Съезде Председатель нашей Партии — Программа должна быть народной», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он также напомнил, что работу по формированию Программы и Программную комиссию возглавит Председатель партии Дмитрий Медведев.