Тбилиси, , 18:42 — REGNUM Министерство внутненних дел Грузии задержало 11 лиц — родителей несовершеннолетних детей и их педагога, которые являются соучастниками преступления, совершенного гражданином США. Как заявил на брифинге 5 декабря заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе, всем задержанным предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними и изготовлении-сбыте детской порнографии.

По информации министерства, главным действующим лицом этого преступления был гражданин США, задержанный сотрудниками правоохранительных органов в сентябре текущего года. Педагог школы, где учились несовершеннолетние, помогал ему в отборе детей для съемок порнографической продукции. А родители взамен за определенную плату сами вели своих детей в конспиративный фотосалон, устроенный в Тбилиси гражданином США, где тот снимал их фотографии и видеоматериалы порнографического содержания с целью реализации за границей.

Всего на данном этапе по делу о детской порнографии в Грузии задержано 22 члена преступной группировки, 11 из которых были арестованы в ходе операции, проведенной в сентябре в рамках совместного расследования с участием Европола и правоохранительных органов США и Австралии.

С пострадавшими детьми проводятся соответствующие психо-социальные мероприятия. Задержанным грозит лишение свободы сроком от 17 до 20 лет или пожизненное заключение.