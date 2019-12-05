Вашингтон, , 18:40 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что вскоре президенту США Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента. Об этом она сказала сегодня, 5 декабря.

Напомним, что демократы в Конгрессе смогли добиться проведения расследования против Трампа, по итогам которого они пришли к выводам, что президент якобы использовал свое служебное положение и оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена, который станет противником Трампа на президентских выборах.

Однако никаких реальных доказательств такого давления демократы собрать не смогли. Более того, Зеленский уже заявил, что речь о давлении в единственном телефонном разговоре с Трампом, где эта тема расследования против Байдена была затронута, не шла.