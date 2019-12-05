Москва, , 18:32 — REGNUM Российская политика в Ливии нацелена на помощь ливийцам в преодолении последствий интервенции НАТО в 2011 г., сообщил 5 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Askanews.

Отвечая на вопрос о «страхе» Запада перед российской активностью в Ливии на стороне генерала Халифы Хафтара, Лавров сказал, что Москва не выступает на чьей-то стороне в этом конфликте.

Лавров «Наша цель — помочь ливийцам преодолеть хаос, в который их страна была ввергнута восемь лет назад в результате нелегитимной интервенции НАТО, восстановить на всей её территории мир и безопасность, столь необходимые для устойчивого развития».

Российский дипломат отметил, что сейчас в Ливии и в других африканских странах важно решить проблему терроризма.

Напомним, гражданская война в Ливии идёт с 2011 года. Началась она с бомбардировок Ливии авиацией НАТО и с кровавого свержения законных властей Ливии.

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