Лондон, , 18:04 — REGNUM Следующий саммит по сирийскому вопросу при участии Лондона, Берлина и Парижа состоится в феврале 2020 г., сообщил журналистам 5 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт NTV.

По словам турецкого лидера, решено проводить такие встречи по Сирии ежегодно или даже чаще.

Эрдоган «Теперь мы проведём саммит в феврале в Стамбуле».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий четырёхсторонний саммит по Сирии, который Эрдоган оценил положительно, состоялся на полях саммита НАТО в британской столице 3 декабря 2019 г.

В переговорах с Эрдоганом участвовали германский канцлер Ангела Меркель, французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Борис Джонсон.

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