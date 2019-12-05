Лондон, 5 декабря 2019, 18:04 — REGNUM Следующий саммит по сирийскому вопросу при участии Лондона, Берлина и Парижа состоится в феврале 2020 г., сообщил журналистам 5 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт NTV.
По словам турецкого лидера, решено проводить такие встречи по Сирии ежегодно или даже чаще.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий четырёхсторонний саммит по Сирии, который Эрдоган оценил положительно, состоялся на полях саммита НАТО в британской столице 3 декабря 2019 г.
В переговорах с Эрдоганом участвовали германский канцлер Ангела Меркель, французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Борис Джонсон.
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