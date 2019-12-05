Москва, 5 декабря 2019, 18:00 — REGNUM Не исключено, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся подумать о том, как «ублажить» лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко и бывшего президента Украины Петра Порошенко. Это 5 декабря предположил член Совета Федерации Олег Морозов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова помощника президента Украины Андрея Ермака, который пообещал, что если Россия не согласится на договорённости о прекращении огня и обмене пленными, «мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермак заявил, что власти Украины готовы начать «строить стену» в Донбассе, если в ходе саммита «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря сторонам не удастся достигнуть каких-либо соглашений из-за позиции России.
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