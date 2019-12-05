Киев, , 17:59 — REGNUM Посол Казахстана в Киеве Самат Ордабаев 5 декабря был вызван в МИД Украины в связи с заявлениями президента республики Касым-Жомарта Токаева относительно воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, в ходе встречи «состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив двусторонних отношений и взаимодействия в международных организациях».

«С украинской стороны была выражена обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России незаконно аннексировать украинский Крым», — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, обе стороны «подтвердили свою твёрдую приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, зафиксированных в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Казахстаном от 1994 года».

Таким образом, украинский дипломат фактически подтвердил, что Казахстан по-прежнему считает российский полуостров Крым украинской территорией.

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев в интервью немецкому издания Deutsche Welle, отвечая на вопрос журналиста, отказался назвать «аннексией» воссоединение Крыма с Россией. Официально Казахстан не признавал Крым частью России.