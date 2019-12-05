Москва, 5 декабря 2019, 17:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский остался только во внутренней политике Украины, считает политолог Дмитрий Юрьев. Об этом он заявил 5 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Кроме того, политолог констатировал, что Зеленский отказался выходить за рамки «нацистского дискурса».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина выступила с предложением добавить или заменить представителей Донбасса с территорий, не находящихся под её контролем, в контактной группе по урегулированию на юго-востоке Украины.
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