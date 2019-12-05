Москва, , 17:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский остался только во внутренней политике Украины, считает политолог Дмитрий Юрьев. Об этом он заявил 5 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Совокупность идей, мыслей и установок, которые нам постоянно генерируют представители команды Зеленского, принципиально ничем не отличаются от того, что генерируют вакарчуки, тимошенки и порошенки, — сказал Юрьев. — Зеленский сам вернул себя в их среду. Он победил, потому что символизировал собой определённые вещи, которые были всем нужны. Но он остался только в украинской внутренней политике. У Зеленского в голове нет внешней политики, а есть исключительно драка за власть».

Кроме того, политолог констатировал, что Зеленский отказался выходить за рамки «нацистского дискурса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина выступила с предложением добавить или заменить представителей Донбасса с территорий, не находящихся под её контролем, в контактной группе по урегулированию на юго-востоке Украины.

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