Минск, , 17:57 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед новым главой президентской администрации Игорем Сергеенко первые задачи. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Надо нам поработать так всем, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас надо сберечь страну», — сказал Лукашенко.

По его словам, Сергеенко является патриотом Белоруссии и опытным человеком. Лукашенко рассказал, что вокруг нового главы администрации шло много споров, однако большим его плюсом стал тот факт, что экс-первый зампред КГБ страны в своей структуре занимался вопросами, которые обычно решает президентская администрация.

Он сравнил работу главы администрации президента с «раскалённой сковородкой» и выразил надежду на то, что предшественница Сергеенко, Наталья Кочанова, поделится своим опытом.