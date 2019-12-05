Баку, , 17:47 — REGNUM О роспуске Милли меджлиса (азербайджанский парламент) объявил 5 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В опубликованном распоряжении главы государства говорится, что Милли меджлис распускается в соответствии с азербайджанским законодательством. Также в распоряжении сказано:

«Назначить внеочередные выборы в Милли меджлис Азербайджанской Республики на 9 февраля 2020 г.».

Напомним, 2 декабря депутаты Милли меджлиса пятого созыва приняли решение обратиться к Алиеву с просьбой распустить парламент и установить дату внеочередных выборов. 4 декабря роспуск парламента законным признал азербайджанский конституционный суд.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Азербайджана принял обращение к президенту о самороспуске