Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Муниципалитет «Финляндский округ» в Санкт-Петербурге решил заказать для местных жителей представление — новогоднюю сказку — почти за 2 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Муниципальная администрация рассчитывает, что за 1,8 млн рублей исполнитель найдет закрытую театральную площадку на 1700 человек в шаговой доступности от метро, пригласит артистов, конферансье, в случае необходимости — привезет таланты из другого города.

Представление должно занять не менее 2,5 часов, не считая программы в фойе, которая должна «пропагандировать русскую культуру». Должен выступить и артист «оригинального жанра», а также оркестр из 22 человек, детям предполагается раздать подарки.

Заметим, муниципалитет «Финляндский округ» возглавляет Всеволод Беликов, который также является председателем Совета муниципальных образований Петербурга.