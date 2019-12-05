Париж, , 17:42 — REGNUM В течение дня на акциях протеста против пенсионной реформы в Париже полицейские задержали 65 человек, сообщает 5 декабря префектура полиции на своей странице в Twitter.

По утверждению полицейских, совместно с жандармами за 5 декабря они провели 6476 проверок, задержав при этом 65 человек.

Напомним, в 16:00 мск в Париже профсоюзы Франции организовали массовую протестную акцию, которая двинулась от Восточного вокзала по направлению к площади Нации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 9 декабря во Франции будет проходить общенациональная забастовка, которая уже повлияла на работу значительной части общественного транспорта в Париже.

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