Киев, , 17:31 — REGNUM Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляет, что примерно 400 тыс. переселенцев из Донбасса в Крыма так и не смогли получать пенсию на Украине.

Об этом она заявила сегодня, 5 декабря, во время заседания парламентского комитета по вопросам прав человека, «деоккупации и реинтеграции», передает корреспондент ИА REGNUM.

Денисова заявила, что пенсии получают только 624 тыс. пенсионеров-переселенцев, а судьба пенсий более 400 тыс. человек неизвестна.

«Более того, до сих пор не утвержден Кабинетом министров Украины порядок выплат пенсий этим гражданам Украины за период, на который они были приостановлены из-за того, что пенсионеры не успели прийти на подконтрольную правительству Украины территорию за деньгами в течение 60 дней», — отметила чиновник.

Она потребовала от руководства Пенсионного фонда Украины предоставить информацию — по каким причинам более 400 тыс. граждан Украины из числа пенсионеров не могут реализовать свое право на пенсионное обеспечение.

Также Денисова просит министерство социальной политики «в кратчайшие сроки» законодательно урегулировать проблему.

ИА REGNUM напоминает, что в конце ноябре в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, который должен урегулировать выплату пенсий лицам, проживающим на неподконтрольных Киеву территориях.

«Ситуация когда больше половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить честно заработанную пенсию — ненормальная», — заявил глава комитета Рады по правам человека, «деоккупации и реинтеграции» Дмитрий Лубинец.

Инициатива вызвала шквал критики со стороны ряда политиков и экспертов.