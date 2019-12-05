Братислава, , 17:18 — REGNUM Ситуация на Украине стала одной из тем встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, сообщили 5 декабря в пресс-службе МИД РФ.

На переговорах в Братиславе обсуждались «пути преодоления затянувшегося периода стагнации в отношениях Россия и Европейского союза».

«Обсужден также ряд международных тем, включая перспективу урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте предстоящего саммита в «нормандском формате», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, дипломаты обсудили сирийский, венесуэльский и ближневосточный вопросы.

Напомним, 5 декабря Лавров находится с официальным визитом в столице Словакии. Здесь глава МИД РФ выступил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ и провёл ряд важных встреч, в том числе со спецпредставителями действующего председателя ОБСЕ по Украине.

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