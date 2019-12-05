Симферополь, 5 декабря 2019, 17:21 — REGNUM Правительство России выделило Республике Крым грант в 1,6 млрд рублей за эффективную работу местных властей. Об этом 5 декабря сообщила вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико.
По её словам, для составления рейтинга использовались показатели уровня доверия жителей региона к президенту и руководству субъекта федерации, количества высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ряд других данных.
Как сообщало ИА REGNUM, всего среди 50 регионов России в рамках рейтинга было распределено 45 млрд рублей.