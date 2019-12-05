Симферополь, , 17:21 — REGNUM Правительство России выделило Республике Крым грант в 1,6 млрд рублей за эффективную работу местных властей. Об этом 5 декабря сообщила вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико.

«Крым наряду с Санкт-Петербургом и Краснодарским краем были признаны лучшими в рейтинге среди регионов страны, чьё руководство доказало свою эффективность в 2019 году. Мы получили самую большую дотацию в размере 1,596 миллиарда рублей, Санкт-Петербург — 1,504 миллиарда, Краснодарский край — 1,462 миллиарда», — отметила Кивико.

По её словам, для составления рейтинга использовались показатели уровня доверия жителей региона к президенту и руководству субъекта федерации, количества высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ряд других данных.

Как сообщало ИА REGNUM, всего среди 50 регионов России в рамках рейтинга было распределено 45 млрд рублей.