Москва, , 17:14 — REGNUM Власти Эстонии закрыли русскую школу в городе Кейла наперекор мнению школьников и их родителей и это может повториться с другими русскоязычными образовательными учреждениями, указано в комментарии МИД России, опубликованном 5 декабря на сайте внешнеполитического ведомства.

Эстонские власти прикрыли это «мероприятие» тезисом о необходимости интегрировать русскоязычных молодых людей в эстонское общество.

При этом профильные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы никак не отреагировали на этот инцидент, хотя в других подобных случаях они более чем активны.

МИД России подчёркивает, что ожидает от ООН, ОБСЕ и Совета Европы более активной реакции на дискриминацию русского населения Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Эстонии осуществляется последовательная политика ликвидации образования на русском языке. В феврале 2019 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала перевод всех образовательных учреждений на программы обучения исключительно на эстонском языке.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт объяснил претензии и спекуляции Таллина