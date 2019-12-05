Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM Москвичка Ирина Ган, назначенная на должность заместителя руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга, будет координировать деятельность аппаратов вице-губернаторов по исполнению поручений градоначальника, готовить предложения по развитию Единой системы документооборота и делопроизводства. Об этом сообщили 5 декабря в пресс-службе Смольного.

Напомним, до 4 декабря 2019 года Ирина Ган работала начальником аппарата губернатора Санкт-Петербурга, а ранее несколько месяцев занимала пост советника губернатора по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

В обязанности чиновницы на новой должности также будет входить обеспечение исполнения поручений Александра Беглова по результатам рассмотрения докладных (служебных) записок вице-губернаторов и руководителей исполнительных органов власти, а также сформулированных губернатором по итогам объезда городских объектов и совещаний.

У Ирины Ган, помимо журналистской карьеры, есть опыт работы помощником министра образования и науки РФ по связям с общественностью и руководителем пресс-службы партии «Гражданская платформа».

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