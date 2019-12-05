Евпатория, Крым, 5 декабря 2019, 17:11 — REGNUM В Крыму проверяют информацию о возможном получении выгоды от владения или совладения компанией на Кипре со стороны бывшего мэра Евпатории Андрея Филонова. Об этом 5 декабря на пресс-конференции в Симферополе заявил глава Комитета по противодействию коррупции Республики Александр Акшатин.
По его словам, эти данные не подтверждены Генпрокуратурой РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля сотрудники УФСБ РФ по Крыму и Севастополю задержали главу администрации Евпатории Андрея Филонова, возбудив в его отношении несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Чиновника обвиняют в нецелевом использовании земельных участков, в связи с чем, по версии обвинения, местному бюджету был нанесён ущерб на сумму более 80 миллионов рублей.
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