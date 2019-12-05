Москва, , 17:08 — REGNUM Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил батальон специального назначения Министерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам. Об этом ИА REGNUM 5 декабря сообщила пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. По ее данным, Золотов вместе с генералами и офицерами центрального аппарата Росгвардии обменялся с вьетнамскими коллегами опытом в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.

В свою очередь, принимающая сторона представила своим коллегам занятия с полицейским спецназом по огневой подготовке, рукопашному бою и различным боевым искусствам. Были продемонстрированы возможности подразделения при задержании правонарушителей, в том числе с применением служебных собак, действия при освобождении заложников и обезвреживании взрывных устройств.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 4 декабря, директор Росгвардии Виктор Золотов встретился с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

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