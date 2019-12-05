Киев, , 17:05 — REGNUM Украина ожидает поддержки со стороны США в получении статуса участника партнерства расширенных возможностей НАТО, а также в энергетической отрасли, в частности, в борьбе с проектом «Северный проект-2».

Об этом сегодня, 5 декабря, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером и заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом в Киеве. Подробности переговоров приводит пресс-служба украинского правительства.

Согласно источнику, Гончарук заявил о том, что Киеву и Вашингтону важно поддерживать динамику двустороннего диалога и в дальнейшем укреплять стратегическое партнерство в сферах, представляющих взаимный интерес.

«Украина достигла значительного прогресса во внедрении стандартов Альянса и продолжает активно работать над необходимыми изменениями», — заявил премьер.

Также Гончарук поблагодарил США за поддержку территориальной целостности Украины.

Во время встречи стороны обсудили угрозы безопасности, которые несет строительство трубопровода «Северный поток — 2». Глава украинского правительства отметил важность применения США санкций, подчеркнув, что этот проект является «чисто политическим».

«Он… несет реальную угрозу энергетической безопасности европейского региона, а также значительно усиливает позицию Газпрома в центральной и восточной Европе», — сказал Гончарук.

Говоря о сотрудничества в энергетике, представитель Киева выразил заинтересованность украинского правительства в закупке американского сжиженного газа и взаимодействии в сфере ядерной энергетики.

ИА REGNUM напоминает, что 3 декабря на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената заявил замглавы Госдепартамента по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что США замедлили реализацию проекта «СП-2», но он не остановлен. Чиновник допустил введение санкций, если дипломатические меры воздействия не дадут результата.