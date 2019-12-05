Москва, , 16:59 — REGNUM Советника посольства Болгарии в Москве объявлен в России persona non grata, сообщили 5 декабря в МИД РФ.

Уточняется, что соответствующая нота вручена болгарскому послу в РФ Атанасу Крыстину. Таким образом Москва ответила на решение болгарских властей выслать российского дипломата из страны.

Напомним, 28 октября из Болгарии был выслан российский дипломат, который якобы с сентября 2018 г. занимался разведывательной деятельностью.

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