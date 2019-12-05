Киев, , 16:55 — REGNUM Украинские политологи и эксперты опасаются, что первая встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита «нормандской четверки» может стать и последней.

В Париже 9 декабря должен пройти саммит «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Германии и Франции — Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

Украинские политологи считают, что в том случае, если Зеленский выдвинет Путину заведомо неприемлемые требования, то никакого конструктивного разговора не получится. При таком развитии событий возможна полная потеря контакта между Путиным и Зеленским, как это когда-то произошло с Петром Порошенко.

«Если встреча будет вообще сорвана, то есть ни о чем не удастся договориться, то она может стать первой и последней для Зеленского в «нормандском формате». И это может привести к активизации обсуждения смены переговорного формата и разрушения этой платформы на неопределенное время», — сказал политолог Руслан Бортник.

Он отметил, что в Киеве явно наблюдаются завышенные ожидания от предстоящего саммита. Очень маловероятно, что на этом саммите будет достигнут хоть какой-то прогресс в политическом урегулировании конфликта в Донбассе.

Бортник надеется, что на саммите, возможно, удастся договориться о дальнейшем разведении сил на линии фронта, отмене торговой блокады, восстановлении транспортных связей. Может быть, даже удастся договориться по транзиту российского газа.

Все дело в том, что на Украине оппозиция поставила Зеленскому жесткие требования к переговорам с Путиным. В частности, от Зеленского требуют, чтобы он не шел ни на какие компромиссы по Крыму, требовал контроля над границей с Россией и настаивал на проведении выборов в Донбассе под контролем украинских силовиков.

Политолог Михаил Погребинский считает, что Зеленский прекрасно понимает, какие вещи для Путина являются неприемлемыми, и постарается общаться с российским лидером более мягко.

«Мне кажется, переговоры должны закончиться какими-то договоренностями о продолжении работы, в частности, — над законом об особом статусе (Донбасса — ИА REGNUM). Может продолжиться работа над разводом сил от линии соприкосновения. Есть надежда на обмен — он уже в основном согласован, нужно одобрение президентов. Может начаться разблокирование каких-то направлений по экономическому сотрудничеству и по газу. Но в целом никаких стратегических решений, скорее всего, не будет», — сказал Погребинский.