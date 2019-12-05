Исламабад, , 16:37 — REGNUM В Пакистане отмечено масштабное военное строительство, предположительно, по возведению подземных, хорошо защищенных хранилищ для для свободнопадающих ядерных бомб. Об этом сообщают индийские СМИ.

По данным спутниковой разведки, в Пакистане ведется строительство хорошо защищенных ядерных хранилищ. По неподтвержденным данным, пакистанские военные собираются складировать в этих хранилищах свободно падающие ядерные бомбы.

Предполагается, что такие бомбы к цели смогут доставлять истребители JF-17B — совместная китайско-пакистанская разработка.

Напомним, что индо-пакистанский конфликт вновь обострился и в феврале 2019 года дело дошло до прямых боестолкновений.