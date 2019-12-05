Москва, , 16:25 — REGNUM Более половины медицинских учреждений Крыма смогли получить лицензии. Об этом 5 декабря на своей странице в Facebook сообщила депутат Госдумы Светлана Савченко («Единая Россия»).

«Пока только 65,5% от общего количества медучреждений прошли лицензирование. Председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин сказал, что Крыму был нанесён такой ущерб в украинский период, что доводить наши учреждения медицины и образования до надлежащего уровня приходится дольше, чем предполагал переходный период», — написала Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, срок лицензирования медучреждений крымского полуострова уже несколько раз законодательно продлевали. Так, накануне, 4 декабря, Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, который продлевает полномочия правительства РФ по определению срока, в течение которого в Крыму и Севастополе допускается осуществление соответствующего вида деятельности без получения лицензии, ещё на год, то есть до 1 января 2021 года, но не распространяет это правило на новые медучреждения.

Подробнее: Больницам Крыма опять продлят сроки лицензирования — теперь до 2020 года

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума запрещает новым медклиникам в Крыму работать без лицензии