Пекин, , 16:17 — REGNUM Американские власти не должны поучать Китай, как ему вести свою внутреннюю политику, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Комментируя американский законопроект о правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (якобы в защиту прав уйгуров), китайский дипломат напомнила, что Соединённые Штаты допустили разгул терроризма у себя в стране: это произошло 11 сентября 2001 года.

Пекин же, отмечает Хуа Чуньин, не допускает подобного в стране, и в этом смысле Вашингтону следовало бы поучиться у Китая.

Хуа Чуньин «Ситуация с безопасностью в Синьцзяне значительно улучшилась, и за последние три года не было совершено ни одного теракта».

Поучения со стороны американцев китайцы считают «лицемерием» и «наглостью». Тем более, что вся история Штатов (которой 200 лет, отмечает Чуньин), «запятнана кровью и слезами индейских аборигенов, которые изначально были хозяевами этого континента».

Напомним, американские законодатели принимают уже второй за последние полмесяца законопроект, угрожающий территориальной целостности Китая. Сначала речь шла о Гонконге, теперь — о Синьцзяне.

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