Берлин, , 16:12 — REGNUM Прежде чем отвечать на спекулятивные вопросы, касающиеся убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, следует дождаться окончания расследования. Такое заявление на сегодняшней пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

Читайте также: Раскрыты подробности о подозреваемом в убийстве в Берлине гражданине РФ

Она подчеркнула, что у генпрокуратуры Германии есть начальное подозрение относительно причастности России к этому преступлению, подозреваемый задержан.

«Я не думаю, что есть смысл сейчас отвечать на спекулятивные вопросы, но нужно дождаться результатов работы генпрокуратуры», — посоветовала Меркель.

Напомним, ранее в связи с этим делом власти Германии объявили двух сотрудников посольства России персонами нон грата, а также не исключили других санкций в отношении России.

Читайте также: WSJ: ФРГ не исключила введения санкций против РФ из-за убийства в Берлине

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили, который, по утверждению источника в российских правоохранительных органах, был связан с боевиком Шамилем Басаевым и причастен к нескольким террористическим актам в России, был застрелен в августе 2019 года в берлинском районе Моабит. Спустя несколько часов по подозрению в убийстве был задержан гражданин России.

Как утверждает генпрокуратура Германии, предполагаемый убийца пользовался разными именами, а для въезда в страну использовал визу для зоны Шенгена, выданную французскими ведомствами на имя Вадима С. Согласно прикреплённой к визовой анкете справке от работодателя, якобы было указано, что он трудится инженером в ЗАО «Руст» с офисом в Санкт-Петербурге.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали о связи убитого в Берлине гражданина Грузии с Басаевым