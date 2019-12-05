Варшава, , 16:12 — REGNUM Районный суд в городе Бяла-Подляска (Люблинское воеводство) постановил вернуть родителям пятерых чеченских детей, которых мать вывезла из Дании, где их поместили в трёх приёмных семьях. Об этом сообщает «Польское радио».

Чеченская семья получила в Дании статус беженцев и жила там много лет. Супруги воспитывали пятерых детей: 15, 14, 11, 10 и 3-х лет. Когда в 2017 году жена подала на развод, детьми заинтересовался датский административный орган по делам детей и молодёжи Borne-Ungeforvaltningen.

Как пояснил адвокат семьи Бабкен Ханзадян, в июле 2019 года детей забрали у матери и поместили в три приёмные семьи. Мать забрала детей из приёмных семей и пыталась выехать из Дании через Польшу в Чечню. Поскольку власти Дании поместили информацию о детях в информационную систему Шенгенской зоны, как о пропавших, семья была задержана при попытке пересечения границы в пункте пропуска Тересполь на границе с Белоруссией. Дети были помещены в центр для беженцев в Тересполе.

«Права родителей были восстановлены. В очередной раз польский суд встал на защиту семьи и её основных прав», — говорит адвокат.

Это уже не первый подобный случай в Польше. В апреле 2019 года россиянин Денис Лисов забрал из приёмной мусульманской семьи в Швеции троих дочерей, которых туда поместили из-за болезни матери, и вывез в Польшу. Польский суд отказал Швеции в возвращении детей и вернул их отцу.

Читайте ранее в этом сюжете: Денис Лисов рассказал о том, как ювенальная юстиция разлучила его с детьми