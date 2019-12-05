Киев, , 16:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин надеется, что глава Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров в Париже 9 декабряпредложит «необоснованные компромиссы» по Донбассу, но этого не произойдет.

Такое мнение выразил экс-посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хёрбст в интервью украинскому госинформагентству «Укринформ». Материал опубликован сегодня, 5 декабря.

Американский дипломат заявил, что лично у него крайне небольшие ожидания от «нормандского саммита».

«Путин продолжает считать, что мог бы заставить Украину потерять суверенитет. Украина не согласится на это — президент Зеленский не согласится на это… Путин пока не готов к тому, чтобы заключить достойный мир… поэтому это займет определенное время», — заявил Хёрбст.

Бывший посол не исключил, что президенту России «будет интересно» использовать «нормандскую встречу» для поиска рационального взаимопонимания в газовом вопросе.

Он также считает, что президент Зеленский пока что «учится», как вести дела с Кремлем.

ИА REGNUM отмечает, что сегодня же, 5 декабря, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайкозаявил, что с точки зрения Киева, результаты саммита в Париже должны предусматривать длительный мир и стабильное перемирие в Донбассе, а также освобождение всех задержанных.

До этого президент Зеленский заявлял, что сам факт проведения саммита уже является победой Украины.