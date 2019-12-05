Бали, Индонезия, , 16:02 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что встреча в формате 2+2 с Индонезией важна для укрепления двусторонних отношений, сообщает Sindonews.

«Мы, безусловно, приветствуем план относительно государственного визита Джоко Видодо в начале следующего года, и, конечно, Скотт Морриссон очень рад посетить Индонезию после своей инаугурации в прошлом году, чтобы укрепить отношения между двумя странами», — заявила Марис Пейн, выступая на пресс-конференции в кулуарах Балийского демократического форума.

По словам главы МИД Австралии, две страны имеют интересы в области безопасности, стабильности и благосостояния в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Мы видим, что Индонезия играет очень важную роль в формировании концепции АСЕАН — Индо-Тихоокеанский регион», — отметила Марис Пейн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел и обороны Индонезии и Австралии проведут встречу на Бали 6 декабря в формате 2+2.

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