Москва, , 16:00 — REGNUM В Госдуме опасаются, что законопроект о развитии рекреационных зон может ограничить доступ граждан в леса, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«Необходимо существенно сузить возможности для строительства, и подходить очень избирательно к этому вопросу. Помимо этого, необходимо обратить особое внимание на обеспечение свободного доступа граждан в леса. Дело в том, что законопроект предполагает возведение изгородей, а это может стать препятствием для доступа людей в леса», — заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

Также, по его мнению, при дальнейшей работе над законопроектом важно уделить внимание разработке механизма предоставления участков для рекреационной деятельности, чтобы исключить злоупотребления недобросовестными лицами.

Принятый Госдумой в первом чтении законопроект допускает возможность размещения в лесах рекреационных объектов (объектов туристской индустрии, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, иных объектов, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом).

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