Киев, , 15:54 — REGNUM Сегодняшняя драка в Верховной раде Украины между членами фракции «Слуга народа» Максимом Бужанским и Гео Леросом произошла из-за того, что последний в общем чате оскорбил коллегу по фракции Ирину Верещук.

Об этом журналистам рассказала 5 декабря сама Верещук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Верещук заявила, что пожаловалась на оскорбления Лероса руководству фракции и призвала самого депутата извиниться, но никакой реакции не последовало. Тогда она рассказала об этом в Раде, и ряд депутатов «Слуги народа» решили «воспитать» Лероса.

«Те, кто это услышали, пошли у него попросить, чтобы он все-таки извинился, и больше такого не происходило» , — рассказала депутат.

Она выразила благодарность депутату Максиму Бужанскому, который и вступил в драку.

«Он отреагировал эмоционально… но я ему благодарна. Если мы причинили кому-то неудобства — извините. Потому что, возможно, я провоцировала своей эмоциональностью», — заявила Верещук.

ИА REGNUM напоминает, что драку между депутатами «Слуги народа» пришлось разнимать депутатам фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко.