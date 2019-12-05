Лондон, , 15:54 — REGNUM Украина выступила с предложением добавить или заменить представителей Донбасса с территорий, не находящихся под её контролем, в контактной группе по урегулированию на юго-востоке Украины в Минске. Об этом 5 декабря заявил в Лондоне помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Мы хотим, чтобы представителями территорий были люди, которые имеют связь, имеют прописку, недвижимость, то есть имеют юридическую привязку к тому, что они могут представлять эти территории», — приводит слова Ермака «Европейская правда».

Также, как рассказал Ермак, Киев считает, что представителями Донбасса должны быть лица, которые могли бы говорить от имени переселенцев.

«Раньше на этих территориях (в Донецкой и Луганской областях Украины) жили 6 млн человек, сейчас осталось 1,5 млн. Другие уехали», — подчеркнул помощник украинского лидера.

При этом он отметил, что идея о замене представителей Донбасса в контактной группе — новая, однако не стал уточнять, обсуждалась ли она с другими участниками минских переговоров.

Отметим, в данный момент в контактную группу в Минске входят представители России, ОБСЕ и Украины, а также в ее работе участвуют представители ДНР и ЛНР.