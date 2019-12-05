Бишкек, , 15:48 — REGNUM Японское агентство международного сотрудничества планирует предоставить правительству Киргизии грант в размере около $16,4 млн (1,05 млрд рублей) на реабилитацию моста через реку Урмарал на автотрассе Талас — Тараз. Об этом сообщает пресс-служба киргизского парламента.

По словам министра транспорта и дорог Бакыта Бердалиева, проект предусматривает постройку нового моста на дороге, которая обеспечивает автомобильное сообщение с соседним Казахстаном.

Высокопоставленный чиновник пообещал учесть пожелания парламентариев касательно продолжительности срока службы будущей переправы, отметив при этом, что в соответствии с проектом срок эксплуатации моста составляет 100 лет.