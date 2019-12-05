Бишкек, 5 декабря 2019, 15:45 — REGNUM В связи с утечкой данных с камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил вице-премьер-министру Кубатбеку Боронову усилить контроль за использованием данных проекта «Безопасный город». Об этом сегодня, 5 декабря сообщает пресс-служба правительства.
Также глава правительства поручил госкомитету информационных технологий и связи в оперативном порядке провести служебное расследование по факту появления в интернете фотографии с камеры «Безопасного города», на которой якобы запечатлен руководитель государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов за рулем машины с фальшивым госномером, и привлечь к ответственности виновных.
При этом высокопоставленный чиновник выразил мнение, что вопрос, касающийся того, кто именно изображен на фотографиях с камер видеофиксации, в сложившейся ситуации отходит на второй план.
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