Тбилиси, , 15:48 — REGNUM В США встревожены ростом политической напряженности в Грузии. Данное заявление 5 декабря сделала и.о. посла США в Тбилиси Элизабет Руд, сообщает агентство «Интерпресс-Ньюс».

"США встревожены ростом политической напряженности в Грузии, и именно поэтому, мы поддерживаем начало диалога между правящей партией и оппозиционными партиями», — прокомментировала протекающие в Грузии процессы американский дипломат.

Она также отметила, что в Соединенных Штатах выражают поддержку свободе слова и мирным протестам. В то же время Руд отметила, что США вложили большие инвестиции на развитие в Грузии демократических институтов.

«Разумеется, любые изменения должны осуществляться согласно политическим процессам и правилам», — сказала и.о. посла, отвечая на вопрос, что она думает о призывах свергнуть власть.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиция требует от властей Грузии внести пропорциональную выборную систему на парламентских выборах. Добиваясь своей цели коалиция оппозиционных партий постоянно проводит массовые акции протеста в Тбилиси и регионах страны.

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