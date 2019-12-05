Пекин, , 15:41 — REGNUM Китай намерен следовать мирному пути развития и взаимодействовать с НАТО на основе равноправия и взаимного уважения. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на регулярном брифинге 5 декабря.

Она отметила, что Китай постоянно наращивает мощь, но твёрдо намерен идти мирным путём развития. Главное — взаимодействие равноправной основе и следование принципам взаимного уважения.

«Мы заметили, что среди членов НАТО есть много тех, кто не считает Китай врагом», — добавила дипломат, сославшись на ряд «объективных и рациональных» заявлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал возможный ответ Китаю принципиально новой задачей для военного блока. Ранее альянс был нацелен только на СССР и Россию, пояснил он.

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